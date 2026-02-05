На Западе снова ворошат файлы Эпштейна, а это значит, что западные элиты вышли на очередную фазу конфликта между собой. Это новая кампания по информационному давлению на Трампа. Ведь из новых обнародованных документов следует, что нынешнюю жену Меланию для Дональда Трампа нашёл сам Эпштейн.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Разумеется, никто, кроме мёртвого Эпштейна, не может этого подтвердить.

Чтобы разобраться в сути происходящего, следует знать, кто такой Эпштейн. Ведь он создал систему, которая предоставляла весьма широкий спектр услуг сексуального характера для богатых и влиятельных людей. В этой системе также был и пресловутый Остров Эпштейна — этакий курорт повышенной скрытности, где клиентуре гарантировалась абсолютная конфиденциальность.

Эпштейн перевозил на свой остров политиков и влиятельных людей со всего мира на самолёте «Лолита-Экспресс», чьё название отсылает нас к роману Набокова, в котором описываются интимные отношения между мужчиной средних лет и 12-летней девочкой.

После того как всё, что происходило на острове, стало известно общественности, в сети начали говорить о том, что все теории заговора вроде «QAnon» правдивы. Однако понятие «теория заговора» зачастую является ярлыком, который сильные мира сего и владельцы крупных СМИ пытаются навесить на то или иное расследование, которое им не угодно. То же движение «QAnon» вполне могло быть создано теми же элитами, которые дали добро на разбавление вымыслов правдивой информацией для большей убедительности, чтобы закопать свои педофильские преступления под ярлыком «теории заговора».

Но таких теорий заговора, как дело Эпштейна, не существует. В них нет заговора. В них есть только договорённость, где группа лиц по предварительному сговору делает или создаёт что-то, что могло бы помочь управлять массами. В деле Эпштейна этими массами являются политики и влиятельные лица, на которых все эти годы собирался компромат.

Посетители острова думали, что будут спокойно и незаметно удовлетворять свои самые грязные страсти. Однако клиенты Эпштейна не знали, что их распорядитель развлечениями работал не на них, а на тех, кто стоит ещё выше. На тех, кто и занят большой политикой. Поэтому, когда кто-то делает то, что не по нраву высшим силам, в дело включаются различные рычаги давления, в том числе компромат на Трампа, где информация о сводничестве президента с Меланией Трамп может быть лишь безобидным предупреждением от хозяев Эпштейна, которые могут опубликовать ещё кое-что на Трампа.

Кто знает, с чем это может быть связано и что хотят от Трампа. Возможно, это связано с вопросом Гренландии или Канады, а может быть, с Ираном и Украиной или вообще с бурным началом года. Впрочем, не зря из новых файлов Эпштейна мы слышали и о том, что Зеленский торгует женщинами и детьми, и о других мировых политиках.