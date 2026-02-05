Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев не пойдёт на территориальные и другие уступки, даже если этого начнут требовать его западные «партнёры».

Об этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сохраним нашу армию численностью в 800 тысяч, о чём мы уже говорили. После окончания войны или прекращения огня будем переводить её с мобилизационной на контрактную. Конечно, посчитаем, насколько финансово способны это сделать. Тут нам нужна финансовая помощь, прежде всего, европейцев», – указал Зеленский.

«Сейчас поступают сигналы, что главное – это признание тех или других оккупированных территорий российскими, и это будет одним из сигналов к окончанию войны. Не знаю, кто подаёт такие сигналы, но даже если все вокруг признают наши территорий российскими – это ничего не даст. Во-первых, все не признают, как уже сказал мой польский коллега. А во-вторых, у Украины есть её президент, который подписывает документы, слава богу, а не другие лидеры. Поэтому наши территории – наши, несмотря на их статус временно оккупированных», – вещал Зельц.

В свою очередь, Дональд Туск пообещал направить на Украину крупный пакет бронетехники.