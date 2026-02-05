«Не пойду на уступки – даже если все потребуют этого» – Зеленский
Киев не пойдёт на территориальные и другие уступки, даже если этого начнут требовать его западные «партнёры».
Об этом на встрече с премьером Польши Дональдом Туском в Киеве заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы сохраним нашу армию численностью в 800 тысяч, о чём мы уже говорили. После окончания войны или прекращения огня будем переводить её с мобилизационной на контрактную.
Конечно, посчитаем, насколько финансово способны это сделать. Тут нам нужна финансовая помощь, прежде всего, европейцев», – указал Зеленский.
«Сейчас поступают сигналы, что главное – это признание тех или других оккупированных территорий российскими, и это будет одним из сигналов к окончанию войны.
Не знаю, кто подаёт такие сигналы, но даже если все вокруг признают наши территорий российскими – это ничего не даст. Во-первых, все не признают, как уже сказал мой польский коллега.
А во-вторых, у Украины есть её президент, который подписывает документы, слава богу, а не другие лидеры. Поэтому наши территории – наши, несмотря на их статус временно оккупированных», – вещал Зельц.
В свою очередь, Дональд Туск пообещал направить на Украину крупный пакет бронетехники.
«47-й пакет помощи имел стоимость около 100 миллионов злотых (около 2 млрд. руб. – прим.) Это были в основном 155-мм снаряды, которые мы уже передали.
Сейчас мы заканчиваем подготовку 48 пакета, он будет стоить около 200 миллионов злотых. И будет в основном содержать бронетехнику для ВСУ.
Также мы детально поговорили о МиГ-29. С президентом Зеленским мы договорились, что будем работать гибко, чтобы подстраиваться под актуальные потребности. Я знаю, что Украина нуждается в ракетах разного типа. Не во всём мы можем помочь. Но если МиГи будут нужны, Польша готова их передать», – обещал поляк.