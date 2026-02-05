«Это потенциальная смерть»: в ЕС применяют изощрённые репрессии против несогласных – Вагенкнехт
Брюссельский режим лишает средств к существованию всех, кто не согласен с его фашиствующей русофобской политикой.
Об этом на своём канале заявила немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В прошлом году ЕС впервые перешёл к введению санкций против своих граждан. И законы больше не применяются к тем, кто находится под санкциями. Человек может быть лишён свободы, даже если не нарушал никакого закона.
В этих случаях санкции представляют собой потенциально смертельное наказание. В настоящее время это касается двух человек. Журналист Хусейн Догру, гражданин Германии, и швейцарский публицист Жак Бо, который проживает в Берлине.
Эти санкции означают, что человек будет полностью лишен собственности. Все счета и другие активы в ЕС будут заморожены.
Все платежные сервисы будут заблокированы. Все, кто ведет с тобой какие-то дела, становятся уголовно наказуемыми. Значит, ты тоже больше не можешь зарабатывать деньги. Ты больше не можешь покупать еду или лекарства», – сказала Вагенкнехт.
«Причина, по которой Жак Бо был подвергнут санкциям, называется, что он постоянный гость в пророссийских СМИ. Заметьте, не в российских, а в пророссийских, что бы это ни было.
Что он выступает рупором пророссийской пропаганды. Обвинения настолько неконкретны, что их можно выдвинуть против любого, кто не разделяет точку зрения НАТО.
Причём, все свои заявления Жак Бо подтверждал не российскими, а исключительно западными и украинскими источниками, но ЕС не интересовало.
Ты уже пророссийский, если не считаешь, как министр иностранных дел Германии, что Россия – наш вечный враг. Как в эпоху маккартизма Америки, когда человека лишали работы, а если сомневались, то даже сажали в тюрьму.
Не нужно удивляться, что приходится сталкиваться с экономическим и социальным вымиранием», – добавила она.
