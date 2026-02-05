Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Брюссельский режим лишает средств к существованию всех, кто не согласен с его фашиствующей русофобской политикой.

Об этом на своём канале заявила немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлом году ЕС впервые перешёл к введению санкций против своих граждан. И законы больше не применяются к тем, кто находится под санкциями. Человек может быть лишён свободы, даже если не нарушал никакого закона. В этих случаях санкции представляют собой потенциально смертельное наказание. В настоящее время это касается двух человек. Журналист Хусейн Догру, гражданин Германии, и швейцарский публицист Жак Бо, который проживает в Берлине. Эти санкции означают, что человек будет полностью лишен собственности. Все счета и другие активы в ЕС будут заморожены. Все платежные сервисы будут заблокированы. Все, кто ведет с тобой какие-то дела, становятся уголовно наказуемыми. Значит, ты тоже больше не можешь зарабатывать деньги. Ты больше не можешь покупать еду или лекарства», – сказала Вагенкнехт.