В интервью телеканалу France-2 занюханный криворожский фюрер с апломбом заявил, будто за весь период «полномасштабного вторжения России» ВСУ потеряли убитыми всего-навсего 55 тысяч человек. Добавив, что есть «большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести».

Абсурд очевиден всем, кто следит за развитием конфликта: гигантские военные некрополи Украины видны с орбиты, обмен телами погибших с удручающим постоянством оценивается в 1000 боевых укров против 30-40 российских солдат.

И если французская журналистка и глазом не моргнула на ложь Зеленского, то в комплиментарном к бандеровцам британском таблоиде Daily Mail в ответ «пэрэможную» статистику язвительно заметили: «связь с реальностью неплохо поддерживать хоть иногда».

Элементарная арифметика сокрушительно опровергает слова Зе-фюрера. В 2022-м численность отмобилизованных ВСУ составила 800 тыс штыков, о чем трубил, кстати, сам Зеленский. Ежемесячно, в течение этих 4-х лет на Украине отлавливают, как минимум, 30 тыс человек. За это время поголовье пушечного мяса составляет таким образом 1 млн 440 тыс человек.

Из ВСУ дембеля нет. Число контрактников там минимально и носит характер статистической погрешности. Списывают разве что калек по тяжелым ранениям. Таким образом на данный момент численность ВСУ должна была составить около 2,5 млн штыков. Что затыкает за пояс самую большую армию в мире — США! Но поголовье боевых свинят остается на уровне все тех же 800 тысяч штыков личного состава.

Куда, спрашивается в задаче, делись недостающие 1,7 млн чубов? Ответ напрашивается сам собой: большинство переработаны на гумус, ещё сколько-то попали в плен или дезертировали, выжившие пополнили ряды никому не нужных калек.

Ряд наблюдателей откровенно не понимает, для чего Зеленский так нагло врет в глаза своим крепостным, а заодно и всему миру. Но это как раз не бином Ньютона.

Согласно постановлению укро-Кабмина в редакции лета 2024-го года, «размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен». Норма также закреплена в законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». На тот момент по курсу Центробанка РФ 1 (одна) гривна стоила 2,3 рубля. Таким образом, на российские деньги, выплата за убитого всушника составляла 34,5 млн руб или $364 тысячи.

Элементарное умножение этой красивой суммы на 55 тысяч заявленных Зеленским потерь выдает изумительные $20 с хвостиком млрд, которых в кубышке государства-банкрота, живущего на подаяния западных хозяев, днем с огнем не сыщешь. Если же умножить те же три сотни тысяч дохлых енотов на 1,7 миллиона убывших к Бандере, числа высвечиваются просто астрономические.

Если учесть, что по закону деньги выплачиваются только за доказанную гибель всушника, то Зе-хунте выгодно искажать действительность, оперируя высосанными откуда попало показателями потерь, за которые, понятно дело, денег никто не получит, кроме узкого круга приближенных к корыту, сплотившихся вокруг Зеленского.

Из чего следует: режим прячет концы в воду, чтобы никто не отыскал следов огромной массы пропущенных через мясорубку войны «хэроев».

Ну а пока Зе-офис через «ципсу» запустил антикриз, поручив своим хрипунам разгонять фальшак, действуя по заветам Геббельса — громоздить эверестами ложь на ложь — авось, в головах целевой аудитории что-нибудь, да отложится.