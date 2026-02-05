ПАСЕ готовится сорвать российские выборы 2026

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ПАСЕ уже в открытую готовится вмешиваться во внутренние политические процессы России, используя для этого национальную повестку и искусственный интеллект.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удивительно, что ПАСЕ так активно включилась в работу по вмешательству во внутренние дела России. Была создана платформа, номинированы несколько человек, имеющих отношение к России, и большое количество европейцев, которые будут координировать работу. Большинство из тех, кто номинирован – это экстремисты, террористы или иноагенты. Это токсичные люди для российской политики, которые неоднократно пытались вмешиваться во внутренние дела России. Это и Кара-Мурза, и Каспаров, и Ходорковский, Любовь Соболь, Марк Фейгин, Наталья Арно», – сказал Чеснаков.