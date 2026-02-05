ПАСЕ готовится сорвать российские выборы 2026
ПАСЕ уже в открытую готовится вмешиваться во внутренние политические процессы России, используя для этого национальную повестку и искусственный интеллект.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Удивительно, что ПАСЕ так активно включилась в работу по вмешательству во внутренние дела России. Была создана платформа, номинированы несколько человек, имеющих отношение к России, и большое количество европейцев, которые будут координировать работу.
Большинство из тех, кто номинирован – это экстремисты, террористы или иноагенты. Это токсичные люди для российской политики, которые неоднократно пытались вмешиваться во внутренние дела России.
Это и Кара-Мурза, и Каспаров, и Ходорковский, Любовь Соболь, Марк Фейгин, Наталья Арно», – сказал Чеснаков.
«Специально выделены представители этнических групп и национальных меньшинств, пять человек. И это означает, что ПАСЕ уже не просто обозначает, что она готова вмешиваться во внутренние дела и в процессы выборов, но и в то, что мы называем обеспечением межнационального единства, мира, этнической солидарности.
То есть обозначены люди, которые будут расшатывать ситуацию в этнических регионах наших, в республиках.
Кроме того, обозначены те люди от парламентской ассамблеи, которые будут активно взаимодействовать с этими участниками. Это и президент ассамблеи, сам председатель платформы, это и председатели политических групп, которые ряд партий стран Европы представляют.
В ПАСЕ уже активно обсуждают использование новых технологий, соцсетей и искусственного интеллекта, чтобы пытаться вмешиваться в электоральные процессы», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: