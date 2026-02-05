Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы проститутки из движения Femen не спилили Поклонный крест в Киеве ещё до Майдана, возможно, украинцы избежали бы «таких наказаний», которые происходят сейчас.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходящее в церковной сфере, простите за выражение, это просто сатанизм какой-то. Даже в кругах MAGA, трампистов, считают, что в Украине идёт сатанинская борьба с христианством. Такие сеансы, как с колумбийскими колдунами, служителями культа Вуду – это наглядно доказывают… Лозунги «новой духовности», формирования «украинской нации» – по сути, идёт борьба с христианством. Те же церкви, которые отобрали у УПЦ, «злые языки» называют – «пустые церкви Украины». Многие стоят пустые. Банально люди перестают туда ходить. А свято место пусто не бывает. Но оно не только свято. Оно тут же заполняется всевозможными языческими культами, суевериями, и ничему удивляться не стоит», – возмущался политтехнолог.

Он напомнил о модном много лет назад движении Femen.