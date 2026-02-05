«Всё началось с голых Femen»: Сатанисты заполоняют разгромленные церкви УПЦ

Вадим Москаленко.  
05.02.2026 21:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 250
 
Если бы проститутки из движения Femen не спилили Поклонный крест в Киеве ещё до Майдана, возможно, украинцы избежали бы «таких наказаний», которые происходят сейчас.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходящее в церковной сфере, простите за выражение, это просто сатанизм какой-то. Даже в кругах MAGA, трампистов, считают, что в Украине идёт сатанинская борьба с христианством. Такие сеансы, как с колумбийскими колдунами, служителями культа Вуду – это наглядно доказывают… Лозунги «новой духовности», формирования «украинской нации» –  по сути, идёт борьба с христианством.

Те же церкви, которые отобрали у УПЦ,  «злые языки» называют – «пустые церкви Украины». Многие стоят пустые. Банально люди перестают туда ходить. А свято место пусто не бывает. Но оно не только свято. Оно тут же заполняется всевозможными языческими культами, суевериями, и ничему удивляться не стоит», – возмущался политтехнолог.

Он напомнил о модном много лет назад движении Femen.

«Вот эти мадам с оголёнными сиськами, которые бензопилой срезали Поклонный крест возле Майдана. Буквально менее 100 м от этого места, где в в 14-м году пролилась кровь. И, как говорят люди верующие, «Бог поругаем не бывает».

Когда начинают удивляться, за что нам такие наказания, ну так, по-моему, всё вполне органично», – констатировал Золотарёв.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

