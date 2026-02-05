«Всё началось с голых Femen»: Сатанисты заполоняют разгромленные церкви УПЦ
Если бы проститутки из движения Femen не спилили Поклонный крест в Киеве ещё до Майдана, возможно, украинцы избежали бы «таких наказаний», которые происходят сейчас.
Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Происходящее в церковной сфере, простите за выражение, это просто сатанизм какой-то. Даже в кругах MAGA, трампистов, считают, что в Украине идёт сатанинская борьба с христианством. Такие сеансы, как с колумбийскими колдунами, служителями культа Вуду – это наглядно доказывают… Лозунги «новой духовности», формирования «украинской нации» – по сути, идёт борьба с христианством.
Те же церкви, которые отобрали у УПЦ, «злые языки» называют – «пустые церкви Украины». Многие стоят пустые. Банально люди перестают туда ходить. А свято место пусто не бывает. Но оно не только свято. Оно тут же заполняется всевозможными языческими культами, суевериями, и ничему удивляться не стоит», – возмущался политтехнолог.
Он напомнил о модном много лет назад движении Femen.
«Вот эти мадам с оголёнными сиськами, которые бензопилой срезали Поклонный крест возле Майдана. Буквально менее 100 м от этого места, где в в 14-м году пролилась кровь. И, как говорят люди верующие, «Бог поругаем не бывает».
Когда начинают удивляться, за что нам такие наказания, ну так, по-моему, всё вполне органично», – констатировал Золотарёв.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: