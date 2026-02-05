Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удар по украинской энергосистеме после показательного перемирия – это «прогрев» киевской стороны перед ультимативными условиями мира.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, как по энергетическому перемирию… Путин всё выполнил, всё «норм» –от воскресенья до воскресенья. И Зеленский выглядел не очень сильно. Макнул так макнул. И приезд Уиткоффа призван был впихнуть эти «анкориджские рамки» в переговорный процесс. Подозреваю, что многого происходящего за кулисами мы не знаем», – сказал Золотарёв.

В связи с этим он спрогнозировал не радужные для Украины перспективы.