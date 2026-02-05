Укро-политтехнолог: «Путин макнул Зеленского – и нас прогрел»

Вадим Москаленко.  
05.02.2026 21:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 258
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Удар по украинской энергосистеме после показательного перемирия – это «прогрев» киевской стороны перед ультимативными условиями мира.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар по украинской энергосистеме после показательного перемирия – это «прогрев» киевской стороны перед ультимативными...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Посмотрите, как по энергетическому перемирию… Путин всё выполнил, всё «норм» –от воскресенья до воскресенья. И Зеленский выглядел не очень сильно. Макнул так макнул. И приезд Уиткоффа призван был впихнуть эти «анкориджские рамки» в переговорный процесс. Подозреваю, что многого происходящего за кулисами мы не знаем», – сказал Золотарёв.

В связи с этим он спрогнозировал не радужные для Украины перспективы.

«Не исключено, что месяц-полтора – и нас поставят перед фактом. И уже заговорили о том, что надо готовиться к трудным решениям. Это уже пошёл прогрев», – считает укро-политтехнолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить