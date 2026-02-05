Укро-политтехнолог: «Путин макнул Зеленского – и нас прогрел»
Удар по украинской энергосистеме после показательного перемирия – это «прогрев» киевской стороны перед ультимативными условиями мира.
Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Посмотрите, как по энергетическому перемирию… Путин всё выполнил, всё «норм» –от воскресенья до воскресенья. И Зеленский выглядел не очень сильно. Макнул так макнул. И приезд Уиткоффа призван был впихнуть эти «анкориджские рамки» в переговорный процесс. Подозреваю, что многого происходящего за кулисами мы не знаем», – сказал Золотарёв.
В связи с этим он спрогнозировал не радужные для Украины перспективы.
«Не исключено, что месяц-полтора – и нас поставят перед фактом. И уже заговорили о том, что надо готовиться к трудным решениям. Это уже пошёл прогрев», – считает укро-политтехнолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: