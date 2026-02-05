«Как-то не по себе. Культ Вуду обитает в районе Конча-Заспы» – украинский политтехнолог

В откровениях экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о том, что бывший глава офиса президента Андрей Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками, – нет ничего смешного.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот человек принимает государственные решения, у него одно время маги-гадалки, потом привозят этих каббалистов, следом эти колумбийские колдуны. Культ Вуду обитает в районе Конча-Заспы…

И становится немножко страшновато, поскольку, государственные решения принимаются вот… в результате взаимодействия с представителями оккультных сил.

Как писал Пелевин, что все думают, что миром правит тайное ложе, а миром правит явная лажа. Вот эта «явная лажа» с контактами, когда мода на гадалок, на астрологов, на тарологов, на колдунов – набирает такие обороты в среде людей, которые причастны к политике», – возмущался Золотарёв.

«Как-то не по себе. Это дефицит знаний, компетентности, скатывание страны в архаику. Вот оно неизбежно ведёт вот к такого рода каминг-аутам там, когда экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель макнула Ермака, что называется, по полной.

Вопрос в другом, Облик этой мадам, которая отвешивала комплименты Ермаку, а потом рассказала о том, какой он «ай-ай-ай», то есть и не боится оказаться в качестве одной из кукол у Ермака в сундучке», – рассуждал политтехнолог.

