Люксембургу нужна война с нами? Не смешите – первый зампред комитета Совфеда
Дальнейший раскол Евросоюза неизбежен, потому что у его членов слишком разные интересы.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Раскол, который намечается в ЕС, необратим. Слишком много противоречий. Чем больше он становится, тем менее управляемыми будут эти структуры.
Сколько оппонентов в том же ЕС – Венгрия, Чехия, Словакия. Будут и другие страны, я уверен. Неужели вы думаете, что Люксембургу, при его сытой жизни, нужна война с Россией? Никогда не поверю.
Или Прибалтике. Она пошумит, но как только будут реальные боевые действия – они сразу отойдут в сторону. Немцы – да, нация, которая умеет воевать. Но их нынешние ресурсы не позволят им этого сделать», – сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что Европе пора думать о своей экономике, а не об антироссийских санкциях.
«Мне кажется, европейцы просто лицемеры: они решили отказаться от российского газа, но в этом году они закупали наш газ в огромных количествах. Мы поставляли его через «Турецкий поток».
А насчёт 20 пакета санкций – я даже не знаю, что было в 19 пакете. Кого эти пакеты сейчас интересуют. Сейчас вязанка дров сильно подорожала в Эстонии. Топить нечем людям, они возвращаются к каменному веку, хотя имели возможность поддерживать дружбу с нашей страной, и спокойно жить.
Я думаю, что пакеты европейских санкций нам не страшны. Мы спокойно обходимся без поставок из Европы. Вот пусть европейцы поищут, где можно найти газ, кроме Америки», – подытожил сенатор.
