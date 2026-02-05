Люксембургу нужна война с нами? Не смешите – первый зампред комитета Совфеда

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дальнейший раскол Евросоюза неизбежен, потому что у его членов слишком разные интересы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раскол, который намечается в ЕС, необратим. Слишком много противоречий. Чем больше он становится, тем менее управляемыми будут эти структуры. Сколько оппонентов в том же ЕС – Венгрия, Чехия, Словакия. Будут и другие страны, я уверен. Неужели вы думаете, что Люксембургу, при его сытой жизни, нужна война с Россией? Никогда не поверю. Или Прибалтике. Она пошумит, но как только будут реальные боевые действия – они сразу отойдут в сторону. Немцы – да, нация, которая умеет воевать. Но их нынешние ресурсы не позволят им этого сделать», – сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что Европе пора думать о своей экономике, а не об антироссийских санкциях.