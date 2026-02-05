Люксембургу нужна война с нами? Не смешите – первый зампред комитета Совфеда

Максим Столяров.  
05.02.2026 20:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 199
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Дальнейший раскол Евросоюза неизбежен, потому что у его членов слишком разные интересы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейший раскол Евросоюза неизбежен, потому что у его членов слишком разные интересы. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Раскол, который намечается в ЕС, необратим. Слишком много противоречий. Чем больше он становится, тем менее управляемыми будут эти структуры.

Сколько оппонентов в том же ЕС – Венгрия, Чехия, Словакия. Будут и другие страны, я уверен. Неужели вы думаете, что Люксембургу, при его сытой жизни, нужна война с Россией? Никогда не поверю.

Или Прибалтике. Она пошумит, но как только будут реальные боевые действия – они сразу отойдут в сторону. Немцы – да, нация, которая умеет воевать. Но их нынешние ресурсы не позволят им этого сделать», – сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что Европе пора думать о своей экономике, а не об антироссийских санкциях.

«Мне кажется, европейцы просто лицемеры: они решили отказаться от российского газа, но в этом году они закупали наш газ в огромных количествах. Мы поставляли его через «Турецкий поток».

А насчёт 20 пакета санкций – я даже не знаю, что было в 19 пакете. Кого эти пакеты сейчас интересуют. Сейчас вязанка дров сильно подорожала в Эстонии. Топить нечем людям, они возвращаются к каменному веку, хотя имели возможность поддерживать дружбу с нашей страной, и спокойно жить.

Я думаю, что пакеты европейских санкций нам не страшны. Мы спокойно обходимся без поставок из Европы. Вот пусть европейцы поищут, где можно найти газ, кроме Америки», – подытожил сенатор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить