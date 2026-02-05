Зеленский даже не скрывает, зачем ведёт переговоры – сенатор Джабаров

Переговоры с Киевом пока что бесперспективны, потому что Зеленский продолжает цепляться за власть, которую ему обеспечивает продолжение войны.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая попросила прокомментировать перспективы переговорного процесса с Украиной.

«Честно говоря, хочу сказать, что наша страна делает все возможное для того, чтобы этот переговорный процесс продолжался, а самое главное, чтобы он был результативным. К сожалению, то, как ведут себя переговорщики со стороны Киева, свидетельствует о том, что мир им не нужен, потому что и Зеленский, и вся его команда прекрасно понимают, что единственным условием существования этого режима является продолжение войны. Потому что в случае наступления мира ему придётся ответить прежде всего перед своим народом, во что он втянул Украину, чего он добился и как он будет отвечать за десятки тысяч, а может быть сотни тысяч погубленных жизней молодых людей, которых ему совершенно не жалко, потому что для него они просто материал», – сказал Джабаров.