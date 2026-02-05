Зеленский даже не скрывает, зачем ведёт переговоры – сенатор Джабаров
Переговоры с Киевом пока что бесперспективны, потому что Зеленский продолжает цепляться за власть, которую ему обеспечивает продолжение войны.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая попросила прокомментировать перспективы переговорного процесса с Украиной.
«Честно говоря, хочу сказать, что наша страна делает все возможное для того, чтобы этот переговорный процесс продолжался, а самое главное, чтобы он был результативным.
К сожалению, то, как ведут себя переговорщики со стороны Киева, свидетельствует о том, что мир им не нужен, потому что и Зеленский, и вся его команда прекрасно понимают, что единственным условием существования этого режима является продолжение войны.
Потому что в случае наступления мира ему придётся ответить прежде всего перед своим народом, во что он втянул Украину, чего он добился и как он будет отвечать за десятки тысяч, а может быть сотни тысяч погубленных жизней молодых людей, которых ему совершенно не жалко, потому что для него они просто материал», – сказал Джабаров.
«Что касается перспектив – я думаю, там перспективы небольшие. Зеленский не скрывает, что переговоры он ведет под давлением Соединенных Штатов, это видят все.
Если мы остановимся на линии боестолкновения, это будет большая уступка с нашей стороны. А в чем его уступка? Мы завоевали эти территории, мы прошли, мы пройдем и дальше, если будет необходимо. В чем его уступка?
Я думаю, что он блефует, и мне кажется, что нас с этим трудно обвинить в том, что переговоры не двигаются. Я надеюсь, что они сдвинутся с мертвой точки, но мне кажется, что Украина к этому не готова», – добавил сенатор.
