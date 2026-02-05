С тоской жду 2030-й год – фермер Мельниченко

Елена Острякова.  
05.02.2026 20:45
Из-за «неразумной» аграрно-промышленной политики Россия может потерять 100 тыс населенных пунктов.

Об этом фермер, директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское», сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко заявил в интервью Антону Красовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Имейте в виду, что до 2030 года есть риск потерять 75 моногородов, потому что такова ныне экономика.

За 25 лет перевалило за 30 тыс. Но на грани ликвидации у нас 70 тыс сел и деревень. В них проживает от 1 до 40 человек», – сказал Мельниченко.

При этом он признал, что в умирающих селах остались жить в основном престарелые женщины. Также фермер призвал изменить политику, способствующую массовому переселению из провинций в урбанистические центры.

