Российский фермер заскучал по зерновой сделке

Западные страны специально обвалили мировые цены на зерно после того, как Россия вышла из зерновой сделки с Украиной в 2023 году.

Об этом фермер, директор сельскохозяйственного предприятия «Галкинское», сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко заявил в интервью Антону Красовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы выходим из зерновой сделки, а я перед этим предупреждал, что лучше будет, если нам просто закроют Дарданеллы. И тогда мы поймем, что не надо выращивать это зерно. Иначе будут душить – и нас разорят. Они просто цену обрушат. Аргентина, Австралия, Канада производят зерно. Штаты невероятное количество производят 450-500 млн тонн. И могут еще на треть повысить в любой момент. Они могут его бесплатно отдать той же Африке», – сказал Мельниченко.

По его словам, российские фермеры ориентировались на экспорт и выращивали до 156 млн тонн при внутренней потребности в 80 млн тонн.

Когда в 2024 году мировые цены упали с 360 до 200 долларов за тонну, внутренние цены снизились с 16-20 тыс до 6 тыс рублей за тонну при себестоимости 10 тыс руб. Это привело к массовому банкротству фермеров. Только в Ростовской области прекратило существование 400 хозяйств. Производительность сельхозпромышленных предприятий упала на 40-70%.

Большинство экспертов считает, что мировые цены обрушились из-за хороших урожаев во всем мире.