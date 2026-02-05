Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев и ЕС будут отпираться от любых мирных инициатив, даже – невыгодных для России, поскольку война продлевает их жизнь.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Именно ситуация по линии фронта, и та скорость, с которой продвигаются российские войска, будут определять ситуацию на переговорах… С одной стороны, есть Россия, которая сейчас имеет стратегическое преимущество, поэтому, чтобы она прекратила войну, ей нужны серьёзные стратегические уступки. Не то чтобы она совсем не заинтересована прекращать войну, это называется «назовите свою цену, покажите свой товар». Насколько я понимаю, в Анкоридже более или менее договорились – Россия получает остатки Донбасса, а Трамп – ЗАЭС, которая не то чтобы сильно ему нужна, но приятно принести какой-то «виннинг» домой, мол, я не зря старался», – сказала Латынина.

По её мнению, эту попытку договориться сорвал ЕС, которому выгодна война «до последнего украинца».