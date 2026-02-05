Украденные ЕС 90 млрд могут стать платой за признание «территорий под русским контролем» – Латынина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Европы нет денег, и для финансирования восстановления Украины они фактически вынуждены лезть в долги под гарантией российских денег.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«История, когда европейцы не осмелились конфисковать российские активы, а вместо этого сказали, что они разместят займ для Украины, и это будет 90 млрд, которых, кстати говоря, не хватает, открывает очень интересный код… Это означает, что когда Европа, у которой финансы всё хуже и хуже будет припёрта к стенке, и придётся либо украсть эти 90 млрд из российских активов, и тогда в значительной степени рухнет финансовая система – никто не будет Европе верить. А с другой стороны, – будет какая-то дырка, которую надо объяснять своим европейским гражданам, то Россия вполне может сказать: «Мы готовы вам передать эти 90 млрд, но не в качестве репараций, а как плату за признание этих территорий», – обрисовала ситуацию Латынина.

Шелест возразил, что 90 млрд слишком щедро за какую-то «бумажку» с европейским признанием.