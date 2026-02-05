Украденные ЕС 90 млрд могут стать платой за признание «территорий под русским контролем» – Латынина
У Европы нет денег, и для финансирования восстановления Украины они фактически вынуждены лезть в долги под гарантией российских денег.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«История, когда европейцы не осмелились конфисковать российские активы, а вместо этого сказали, что они разместят займ для Украины, и это будет 90 млрд, которых, кстати говоря, не хватает, открывает очень интересный код…
Это означает, что когда Европа, у которой финансы всё хуже и хуже будет припёрта к стенке, и придётся либо украсть эти 90 млрд из российских активов, и тогда в значительной степени рухнет финансовая система – никто не будет Европе верить.
А с другой стороны, – будет какая-то дырка, которую надо объяснять своим европейским гражданам, то Россия вполне может сказать: «Мы готовы вам передать эти 90 млрд, но не в качестве репараций, а как плату за признание этих территорий», – обрисовала ситуацию Латынина.
Шелест возразил, что 90 млрд слишком щедро за какую-то «бумажку» с европейским признанием.
«Можно сказать, мы не только хотим, чтобы за эти деньги были признаны эти территории российскими, но и чтобы они были в равной мере вложены в территории и с российской, и с украинской стороны.
Уникальная история: у европейцев нет денег, и они будут залезать в долги фактически под гарантией российских денег. Она открывает большие возможности манёвров. Угу. А договорённости Путина с Трампом предполагают, что эти деньги будут инвестированы во все территории, которые юридически являются украинскими.
То есть, и в те территории, которые находятся под русским контролем. Масса возможностей для дипломатической игры», – парировала беглая журналистка.
