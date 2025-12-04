Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внешняя политика Германии до сих пор пронизана «немецким ужасом» перед эскалацией отношений с Россией. Что абсолютно недопустимо.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ничего не изменилось. Я думаю, что Германия должна поставить «Таурусы». Это был бы сильный сигнал. За последнее время мы снова слышали от нашего канцлера, что Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру. Это то, что мы видим каждый день. Так что было бы неплохо поставить «Таурусы» не только с военной точки зрения, но и чтобы уничтожить всю российскую критическую инфраструктуру в радиусе 500 километров от линии фронта! Это был бы сильный символический жест. Это значит, что Европа не бросает Украину, что мы готовы повысить ставки, повысить уровень противостояния. Мы не повышаем ставки, мы уже долгое время!», – вещал немецкий фашист.

Ведущая привела слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что вопрос о поставках Украине «Таурусов» в настоящее время не стоит на повестке дня.