Елена Острякова.  
04.12.2025 20:54
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает категорически против членства Украины в ЕС, зато благоволит Молдове, Грузии и Сербии.

Об этом исследователь Центральной и Восточной Европы, русофобка Анастасия Мгалоблишвили заявила на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательной организацией в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, Орбан считает Молдову более нестабильной и более подверженной смене правительства на пророссийское авторитарное. И тогда Венгрия выиграет от вступления Молдовы в ЕС. Кстати, правительство Орбана встречалось с пророссийскими оппозиционными лидерами Молдовы в 2022-23 году и не поддерживало никаких других контактов», – сказала Мгалоблишвили.

Она считает, что так же Орбан не будет возражать против вступления в ЕС Грузии, чтобы получить там «нового нелиберального союзника». Что касается Сербии, то ее Венгрия ждет в Евросоюзе по другой причине.

«У Сербии и Венгрии много двусторонних проблем, которые можно решить, если Сербия станет членом ЕС. Это означает, что граница Евросоюза сместится, и Венгрия не будет находиться на границе и на пути миграции. Мигранты будут приезжать не из Венгрии, а из Сербии», – нагоняла конспирологии саакашвилевская глобалистка.

