Генсек НАТО: Путин думает нас пересидеть, но мы никуда не уйдём

04.12.2025
Война, Дзен, НАТО, США, Украина


Даже без прямой помощи США страны западного блока найдут деньги для продолжения войны на Украине, пообещал генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, члены альянса «уже выделили более 4 млрд долларов, чтобы помочь Украине пережить эту зиму и последующие годы».

«Путин думает нас пересидеть, но мы никуда не уйдём. Мы усиливаем нашу поддержку Украины и увеличиваем давление на Россию. Это включает в себя борьбу с теневым флотом России и другие меры, которые создают стратегические проблемы для Кремля»,  – угрожал НАТОвец.

Генсек сообщил, что руководство США не против продолжать накачивать ВСУ оружием, зарабатывая на этом:

«Это обеспечит непрерывные поставки оружия на Украину из основных запасов США, и это также сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем».

