«Не надо фыркать! Одессу хочешь? А сын твой где?» – Поддубный взялся попрекать противников переговоров

Максим Столяров.  
03.12.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Безусловно, своя «цена невзятия» каких-либо территорий всё равно будет, однако и переговорным процессом в сложившихся обстоятельствах пренебрегать неразумно.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный репортёр, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы всё-таки заключим мир, и вне российского поля Одесса, Харьковская область, там ведь тоже русские люди?», – спросил ведущий.

«Значит, надо искать другие способы достижения результатов и спасения наших людей, восстановления некой справедливости. Все, кто говорят – как же мы без Одессы, ещё раз вернусь к вопросу цены того или иного населённого пункта. Есть товарищи, которые сидя в Москве, с пеной у рта доказывают, что не проживём мы дальше без Одессы ни дня, я всегда спрашиваю – а твой сын где?

Если он на фронте, то, наверное, человек имеет право требовать освобождения Одессы. А если нет, то нельзя за чужой счёт требовать…

Бесспорно [цена невзятия будет, и все эти люди будут воспитываться в новой парадигме], но надо всё в этом смысле примерять на себя, подумать про своих детей, где они и чем занимаются», – ответил Поддубный.

«Война – это крайняя мера всегда. И если мы сейчас пришли, в силу тысячи обстоятельств к переговорному процессу, не надо фыркать, надо пользоваться им. Тем более, мы сейчас с сильной позиции выступаем, слава Богу, спасибо нашим бойцам, спасибо русскому солдату, эта позиция обеспечена», – добавил военкор.

