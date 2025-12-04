Уиткофф улетел из Москвы – в Вашингтоне тут же собрался антироссийский шабаш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Стоило делегации Стива Уиткоффа покинуть Москву, как в американском Сенате провели антироссийские слушания, инициатором которых стал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путинская Россия разлучила 19 тысяч детей с их семьями, пытаясь сделать их русскими. Как можно закончить эту войну, если не вернуть всех детей?», – с надрывом объявил Грэм.

Его подельник демократ Ричард Блюменталь (вместе они написали законопроект, по которому предлагают признать Россию спонсором терроризма), продолжил:

«Сейчас в Москве продолжаются переговоры, мы желаем им успеха, но нет никаких признаков прогресса, поэтому нам нужно продвигать наш законопроект о санкциях, признать Россию государством-спонсором терроризма, а также использовать тактику конфискации активов».

Известный своей критикой переговорщика Стива Уиткоффа Брайан Флицпатрик также угрожал России:

«Владимир Путин обещал – уничтожить Украину, стереть ее культуру и следующие поколения молодых украинцев. Молчание перед лицом такого зла никогда не будет приемлемым для любого из нас. Мы отправляем следующее сообщение Российской Федерации – если вы продолжите похищать украинских детей и не вернете их домой, вы будете нести полную ответственность за то, что стали спонсором терроризма».

Член Палаты представителей Майкл Маккол требовал «оказать давление» на Кремль, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

«К сожалению, судя по новостям из Москвы, Украина идет на уступки, а Путин – нет. Это неудивительно, я думаю, что он будет затягивать этот процесс, будет продолжать похищать детей и издеваться над ними, пока на него не окажут давление и не заставят остановиться».

Читайте также:

Киевский адвокат опровергает украинскую ложь о «похищении детей» Россией >>>

Царёв объяснил, почему Запад помешался на спасённых армией РФ детях >>>

«Хочешь сбежать к русским оккупантам?» Из Купянска насильно вывозят детей >>>