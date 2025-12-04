Россия готова остановить войну, если получит гарантии выполнения основных целей СВО.

Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какая выгода России от прекращения войны сейчас, учитывая, что вы перестроили свою экономику на военный лад?», – спросила ведущая.

«Конечно, было бы выгодно прекратить войну. Мы выступаем за дипломатическое решение и, конечно, наш народ хотел бы, чтобы мы уладили эти разногласия с НАТО, Европой и Украиной.

Но мы не хотим иметь на нашей границе марионеточное государство, созданное западными правительствами, которое будет полностью враждебно нам, которое основано на нацистской идеологии превосходства одного народа над другим, где русский язык подвергается дискриминации, когда православная церковь была изгнана из страны.

Так что нам не нужны соседи такого типа. Все хотели бы, чтобы у них были хорошие соседи, и это касается и нас, в том числе», – сказал Келин.