Венгерские анти-орбанисты: Россия руководит украинскими националистами в Закарпатье!

Елена Острякова.  
04.12.2025 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1236
 
Венгрия, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Россия пытается вмешаться в парламентские выборы в Венгрии при помощи украинских националистов.

Об этом противник правительства Орбана, венгерский эксперт по Центральной Европе Петер Креко заявил на конференции германского фонда Маршалла (нежелательная в РФ организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже предпринимаются определенные действия. Например, в Закарпатье проводятся операции под чужим флагом, в которых участвуют украинские националисты. За ними почти наверняка стоят российские спецслужбы», – валял дурака Креко.

Также, по его словам, Россия задействует на венгерских выборах КНДР.

«Также СВР публиковала заявление. И в Сербии было опубликовано такое же заявление, в котором утверждается, что продолжение деятельности военных Кореи в этих двух странах соответствует интересам РФ, что фактически означает, что они дают себе зеленый свет на вмешательство в венгерские выборы!

Мы уже видели, что некоторые венгерские СМИ опубликовали странные статьи. Например, в одном из проправительственных СМИ появилась статья, в которой утверждалось, что Украина планирует гибридные атаки на членов НАТО, а затем обвинит во всем Россию», – чудил Креко.

Он также обвинил «российские фабрики тролей» в том, что они помогают повышать количество лайков под правительственными постами с призывами к миру.

