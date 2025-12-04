Россия пытается вмешаться в парламентские выборы в Венгрии при помощи украинских националистов.

Об этом противник правительства Орбана, венгерский эксперт по Центральной Европе Петер Креко заявил на конференции германского фонда Маршалла (нежелательная в РФ организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже предпринимаются определенные действия. Например, в Закарпатье проводятся операции под чужим флагом, в которых участвуют украинские националисты. За ними почти наверняка стоят российские спецслужбы», – валял дурака Креко.

Также, по его словам, Россия задействует на венгерских выборах КНДР.

«Также СВР публиковала заявление. И в Сербии было опубликовано такое же заявление, в котором утверждается, что продолжение деятельности военных Кореи в этих двух странах соответствует интересам РФ, что фактически означает, что они дают себе зеленый свет на вмешательство в венгерские выборы!

Мы уже видели, что некоторые венгерские СМИ опубликовали странные статьи. Например, в одном из проправительственных СМИ появилась статья, в которой утверждалось, что Украина планирует гибридные атаки на членов НАТО, а затем обвинит во всем Россию», – чудил Креко.