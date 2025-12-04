Поддубный неубедительно разъяснил, почему гибнут граждане России, а террорист Буданов – невредим

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не так давно награжденный орденом после ранения в зоне боевых действий военный репортёр, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный попытался ответить на вопрос, почему украинские организаторы терактов против граждан России чувствуют себя в безопасности, вольготно раздавая интервью и участвуя в публичных мероприятиях.

«Мы не используем такие методы. Мне кажется, очевидно, что это политическое решение», – сказал Поддубный в эфире радио «КП».

Военкор при этом уточнил, что опыт ликвидации врагов у России имеется.

«Например, предательство лётчика нашего, который своих товарищей убил… Мы видим, что директивно такие вопросы могут довольно быстро решаться. Что касается политических убийств – в этом смысле мы, о-го-го какой опыт имеем еще со времен Русской революции. Но вопрос их полезности довольно спорный. Завтра будет ликвидирован Буданов, но на его месте появится новый Буданов, да, структура от этого не рухнет. Хотя, конечно, роль человека в истории, она имеет место. Но мне, например, сложно просчитать последствия тех или иных таких решений», – рассуждал Поддубный.

При этом он согласился, что «эмоционально, конечно, хочется мести».

«Но если мыслить с точки зрения вообще противостояния государству, не уверен, что это самые эффективные шаги. Хотя, конечно, некоторые деятели киевского режима достойны того, чтобы до конца жизни бояться и в итоге не уйти от ответственности. Особенно [показательны] примеры в плане ликвидации террористов, которые занимались активностью на Северном Кавказе. Нет срока давности… Это ощущение неизбежности гораздо важнее, мне кажется, чем некий быстрый результат», – довольно неубедительно оправдывал бездействие Поддубный.

Российский военный эксперт Владимир Орлов ранее указывал, что победа в СВО может быть обеспечена за счет уничтожения нескольких тысяч представителей режима в Киеве, что вызовет паралич в ВСУ и государственной машине Украины: