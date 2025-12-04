Арестович: Дело идет к смещению Зеленского

На Украине продолжается ускоренными темпами обваливаться конструкция, на которой зижделся правящий режим.

Об этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, внесенный РФ в реестр экстремистов.

«Украина разрушена, в Украине разрушена властная вертикаль. Она потеряла процентов, наверное, 70 своей эффективности, что в мирное время равно самоубийству. Плюс механизм образования дохода. Какой дурак сейчас будет брать взятки, откаты, когда всех пишут или все записаны. Все сидят тихо, денег нет, которые можно платить в конверте, начиная с депутата », – сказал гость эфира.

Все это, по его словам, привело к проблемам для Зеленского в Раде.

«Из-под него бежит парламент. Скорее всего, точкой легитимизации нового режима переходного будет парламент. Без вариантов. И будет отчаянная борьба на фронте, месяца полтора-два очередной раунд, гашение по Украине всеми видами средств воздушного нападения. И, наоборот, мы по России, по НПЗ, танкеры будем взрывать и так далее. Когда это всем надоест месяца за два, зайдем на вторую стадию переговоров с новыми людьми.

Теоретически предполагается, что Зеленскому надо бы уйти. Вот где-то за это время его постараются убрать коррупционными скандалами, переворотом в парламенте и так далее. Это наиболее яркая перспектива в ближайшие полтора-два месяца», – прогнозирует Арестович.