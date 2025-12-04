У России достаточно резервов и гиперзвуковых ракет, чтобы ответить на любую эскалацию со стороны НАТО.

Об этом в интервью американскому телеведущему Марио Навфалю заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те, с кем я разговаривал на российской стороне, очень разочарованы тем, что они не знают, почему они не делают то, что мы называем большими маневрами.

Потому что они говорят, что у них есть сотни тысяч солдат, которые даже не участвуют в боевых действиях и находятся в стратегическом резерве.

Это потому, что Россия подсчитала, что в нынешних условиях они могут медленно и методично уничтожать ВСУ, пока в какой-то момент не сломается структура, и тогда они буквально смогут взять все, что захотят. Они могут войти в страну, если произойдет крах», – сказал Дэвис.