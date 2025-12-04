Нужна милитаризация! Даёшь «мир через силу»! – глава ЕП

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 11:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 371
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Русофобия, Украина


«Объединенная Европа» должна наращивать численность вооруженных сил.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Объединенная Европа» должна наращивать численность вооруженных сил. Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Следующая проблема, с которой нам придется столкнуться, – это нехватка кадров. Это ощущается гораздо острее в некоторых странах, чем в других, но в целом в Европейском Союзе это реальная проблема.

Нам нужно увеличить численность наших вооруженных сил, если мы хотим следовать принципу «мир через силу». Но пока у нас не хватает людей.

Некоторые страны рассматривают возможность введения различных видов военной службы, в основном добровольной, но нам нужно ускорить этот процесс. И ключевым моментом здесь будет сделать военную карьеру более открытой и доступной.

И хочу уточнить, что речь не идет о создании европейской армии. Честно говоря, было бы эффективнее обеспечить быструю реакцию и четкую совместимость наших национальных сил. Речь идет о том, чтобы максимально использовать то, что у нас уже есть», – заявила Метсола.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить