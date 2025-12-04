Младоевропейцы взбрыкнули против США: Мы уже мобильны – теперь надо самим производить оружие!

Из-за большого количества внутренних границ внутри Евросоюза практически невозможно быстро перебросить войска. Еще недавно согласования могли занимать до 45 дней, сейчас этот показатель сократили до трех дней, за которые нужно подать заявку на движение военной техники.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас нет военной мобильности. Как я уже говорил, мы считаем, что это – один из важнейших ресурсов обороны. Недавно мы приняли очень важный закон о военной мобильности, впервые установили единые правила пересечения границ в Европейском союзе, а это значит, что больше не будет таких проблем с военной мобильностью, как сейчас, когда на каждой границе между странами процедуры могут быть разными. Некоторые страны требуют уведомления за 45 дней. Теперь процедура будет очень простой – всего три дня на получение всех разрешений. И тогда все наши военные грузы будут беспрепятственно перемещаться, например, из Испании в Швецию», – заявил Кубилюс.

Еврокомиссар также пожаловался, что половина оборонных затрат ЕС расходуется не на местное производство оружия, а идет за границу: