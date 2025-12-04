Черноморский флот в состоянии заблокировать украинские порты – Сивков ждёт политического решения

Российский Черноморский флот вполне может заблокировать порты Украины в ответ на пиратство и атаки танкеров.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Сивкова, для этого нет политической воли, а реализовать задачу можно сплошным минированием подходов к портам.

«Объявление блокады в таком классическом виде с досмотром, арестом и так далее, – это все будет задевать интересы других стран. Надо четко понимать, что конфликт на Украине сегодня не является основным. Основное сегодня – это гибридная война против Запада и украинский театр военных действий – это одно из направлений ведения гибридной войны, причем, не самое главное.

Отсюда вытекают и особенности стратегии войны на Украине – она чрезвычайно специфична, эта стратегия никакого отношения к военному искусству не имеет, это – рафинированная политика», – отметил он.