Черноморский флот в состоянии заблокировать украинские порты – Сивков ждёт политического решения

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 474
 
Российский Черноморский флот вполне может заблокировать порты Украины в ответ на пиратство и атаки танкеров.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Сивкова, для этого нет политической воли, а реализовать задачу можно сплошным минированием подходов к портам.

«Объявление блокады в таком классическом виде с досмотром, арестом и так далее, – это все будет задевать интересы других стран. Надо четко понимать, что конфликт на Украине сегодня не является основным. Основное сегодня – это гибридная война против Запада и украинский театр военных действий – это одно из направлений ведения гибридной войны, причем, не самое главное.

Отсюда вытекают и особенности стратегии войны на Украине – она чрезвычайно специфична, эта стратегия никакого отношения к военному искусству не имеет, это – рафинированная политика», – отметил он.

«Что касается блокады – и вообще специфической деятельности нашего флота, это относится к той же сфере. Если бы это была классическая война против Украины, элементарно блокируется минами, современными, широкополосными подходы к Одессе, Николаеву и другим портам, и никто там не пройдет, потому что у них тральщиков нет, чтобы это делать», – подчеркнул Сивков.

