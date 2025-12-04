Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Запад и Киев не удовлетворят основные требования Москвы, Россия готова воевать годами до полного поражения Украины.

Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько сейчас сложно России, учитывая цены на нефть?», – спросила ведущая.

«Я не вижу серьезных трудностей для бюджета сейчас, даже в условиях войны. Правительство уверяет, что мы можем продолжать годами, оставаясь в такой ситуации. Насколько я понимаю, наш доход от нефти и газа составляет около 25%, возможно, ближе к 30%. Но у нас есть и другие источники пополнения бюджета. Так что это [санкции на нефтегазовый сектор] не панацея от всего остального», – ответил Келин.