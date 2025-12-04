Британцев поставили перед фактом: Россия может воевать десятилетиями

Вадим Москаленко.  
04.12.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 298
 
Если Запад и Киев не удовлетворят основные требования Москвы, Россия готова воевать годами до полного поражения Украины.

Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько сейчас сложно России, учитывая цены на нефть?», – спросила ведущая.

«Я не вижу серьезных трудностей для бюджета сейчас, даже в условиях войны. Правительство уверяет, что мы можем продолжать годами, оставаясь в такой ситуации.

Насколько я понимаю, наш доход от нефти и газа составляет около 25%, возможно, ближе к 30%. Но у нас есть и другие источники пополнения бюджета. Так что это [санкции на нефтегазовый сектор] не панацея от всего остального», – ответил Келин.

«Поражение ВСУ уже происходит вдоль границ. Мы уже добились очень серьезного прорыва на Украине. За последние три месяца мы освободили 86 населенных пунктов, и темпы нашего продвижения увеличиваются.

Так что, если Зеленский не пойдет на это, мы просто продолжим наступление в высоком темпе и захватим еще больше территорий Украины, и им придется отступить.

А условия будущих переговоров будут гораздо хуже для украинцев. Сделка будет заключена в какой-то момент, но на наших условиях», – подытожил посол.

