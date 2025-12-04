Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение Рады исключить русский из Европейской хартии языков чревато для Украины проблемами в юго-восточных регионах.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий заметил, что дискриминационные законы против русского языка принимались после победы майданщиков в 2014-м, добавив, что Украина «наступает на те же грабли», дав понять, что тогда это стало одним из поводов для восстания Крыма и Донбасса.

Политолог согласился, подчеркнув, что и в этот раз последствия могут быть более чем негативными.