«Максимально угрожающе»: укро-аналитики напуганы «интеллектуальным потенциалом российских дронов»

Россия проводит успешные эксперименты по внедрению боевого искусственного интеллекта.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Интер» заявил украинский военный аналитик, главред портала Defence Express Олег Катков.

«Враг сейчас очень сильно экспериментирует с искусственным интеллектом, и есть специальный такой, отдельный, тактического уровня дрончик-камикадзе, который совершенно самостоятельно может выполнять задачи. Враг на нем тестирует именно алгоритмы боевого искусственного интеллекта с роевым использованием.

И здесь важный момент, что перенос этих решений, то есть когда у тебя есть боевой искусственный интеллект, который уже наработан на обнаружение целей, на их поражение, на распределение, на управление стаей, то есть роем дронов… то после этого его интеграция в любое другое дальнобойное средство поражения не выглядит сложной задачей», – предупреждает укро-эксперт.