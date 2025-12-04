«Максимально угрожающе»: укро-аналитики напуганы «интеллектуальным потенциалом российских дронов»

Игорь Шкапа.  
04.12.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия проводит успешные эксперименты по внедрению боевого искусственного интеллекта.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Интер» заявил украинский военный аналитик, главред портала Defence Express Олег Катков.

«Враг сейчас очень сильно экспериментирует с искусственным интеллектом, и есть специальный такой, отдельный, тактического уровня дрончик-камикадзе, который совершенно самостоятельно может выполнять задачи. Враг на нем тестирует именно алгоритмы боевого искусственного интеллекта с роевым использованием.

И здесь важный момент, что перенос этих решений, то есть когда у тебя есть боевой искусственный интеллект, который уже наработан на обнаружение целей, на их поражение, на распределение, на управление стаей, то есть роем дронов… то после этого его интеграция в любое другое дальнобойное средство поражения не выглядит сложной задачей», – предупреждает укро-эксперт.

По его словам, отработав это решение, русские смогут перенести его на массовое производство, отметив, что все это является «максимально угрожающим».

