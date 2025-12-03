Тихановскому не позволили со скандалом уйти от жены

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Провалом закончилась попытка мужа самопровозглашенной «президентки Беларуси» отпущенного из белорусской тюрьмы Сергея Тихановского начать собственную политическую карьеру.

Поначалу он заявлял, что удовлетворится ролью «первого джентльмена» беглой оппозиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президентка» Светлана тоже старательно изображала верную «декабристку», дождавшуюся мужа, и даже взяла супруга с собой в «дипломатическую» поездку в США. Там и случился первый скандал.

Бывший блогер Тихановский наслаждался свободой и проводил стримы своих встреч с белорусской диаспорой. Мимо такого собрания в Нью-Йорке случайно проходила «президентка». Сергей вовлек ее в мероприятие и выяснил, что жена собирается давать интервью на CNN.

Муж заявил, что этот телеканал им не подходит, потому что связан с Демократической партией США, а нужно поддерживать республиканский «Фокс Ньюс». Светлана покорно отменила интервью.

Своей четкой ориентацией в американской политике после пяти лет в тюрьме Тихановский обязан беглому белорусскому ресторатору Вадиму Прокопьеву. Этот змагар-неудачник еще 2022 году пытался протестовать против лидерства Тихановской и затеял масштабный «бульбасрач» в эмиграции, но потерпел фиаско. В Сергее он увидел шанс на реванш и стал соблазнять его обещанием устроить встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Отношения офиса в Вильнюсе с Вашингтоном – это не отношения равноправных партнеров. Это отношения куратора и объекта. Поэтому мы своих национальных целей в США не достигаем. Нам нужен представитель, адвокат, посол свободной Беларуси в Вашингтоне. Который не зависит финансово от Вашингтона и в состоянии проводить независимую белорусскую позицию внутри США, как это не очень получилось у Владимира Зеленского но получилось у Джоржии Мелони», – заявил Прокопьев в интервью белорусской редакции СМИ-иноагента «Радио Свобода».

Прокопьев рьяно взялся за дело. Разместил в «Вашингтон Пост» статью за подписью Тихановского о «финляндизации Беларуси», а также организовал встречу мужа «президенки» со студентами Йельского университета. Там Сергей с трудом прочел по бумажке весьма претенциозную речь на английском.

В окружении Светланы остро почувствовали наметившуюся конкуренцию и технично отсекли ее мужа от дальнейших зарубежных поездок. Тихановского не пригласили ни в Лондон на вручение присужденной ему «премии Магницкого», ни в Брюссель – за «премией Сахарова».

Узнав об этом, «первый джентльмен» не на шутку разозлился и разразился гневным постом в соцсетях, объявив, что разрывает отношения с офисом супруги, атмосферу в котором назвал «не здравой».

Ответ последовал откуда не ждали. Добровольный пресс-секретарь Тихановского Сергей Беспалов написал огромный пост в соцсети с критикой шефа, в котором разочаровался. Он выставил мужа «президентки» грубым, чванливым и нечистоплотным в денежных вопросах.

И главное, Беспалов со слов Тихановского объявил, что «первый джентельмен» уезжает в США на год «учить английский».

«Для меня было большим удивлением, насколько легко он согласился уехать на год, оставив жену и детей в Литве. Он так публично плакал, что не видел детей пять лет, а теперь спокойно планирует еще один год вдали от семьи, без возможности видеть детей каждый день», – написал Беспалов.

Первым на его пост отреагировал не Тихановский, а Прокопьев. Он заявил, что свой текст Беспалов написал по заданию советника «президентки» (а по слухам еще и любовника) Франака Вечорки.

Змагарская эмиграция с энтузиазмом принялась обсуждать скандал в «президентском» семействе. Руководитель «агентства транс-атлантического сотрудничества» Валерий Ковалевский, в свое время с обидой покинувший офис Тихановской, сейчас осудил ее.

«Я не услышал никаких слов от Светланы. Чтобы она дала свою оценку и защитила своего мужа. Я этого ждал. Она столько сделала для освобождения своего мужа из тюрьмы, так его ждала. А тут я не вижу ее публичных реакций, чтобы остановить атаки на своего мужа. Я напомню историю с Лондоном, где Сергея отодвинули и сказали: тебе здесь не место», – сказал Ковалевский в интервью «Радио Свобода».

«Политологиня» Алина Харисова считает, что у Тихановского ПТСР, и ему надо бы пролечиться у психиатра.

«Он человек, у которого есть лидерские амбиции. И он сразу после тюрьмы попадает в медиа-пространство. Понятно, что он будет творить вещи, которые не понравятся большому количеству белорусов. Человеку просто нужна реабилитация, нужно взять паузу на какое-то время. Поучить язык, например, и тогда уж куда-нибудь лезть», – заявила Харисова в эфире «Еврорадио».

Вильнюсский «президентский» офис с трудом, но взял ситуацию под контроль. Тихановский разметил в сети видео, что за неполученные премии перед ним извинились, жену он любит и ценит. Он также похвастался журналистам, что Светлана берет его с собой в Норвегию, Италию, Австрию и Германию.

В Минске над этим конфликтом откровенно потешаются и «желают победы обеим сторонам».

«Этого и ожидали, когда выпускали этого джентльмена из тюрьмы. Потому что джентльмен, увидев, каким непотребством занималась его номинальная супруга и вся эта банда сексотов, работающая под прикрытием офиса в Вильнюсе, конечно, был шокирован», – сказал политолог Юрий Воскресенский в подкасте Григория Азаренка.

Он считает, что Тихановский как лидер эмиграции был бы намного эффективней своей вялой супруги, но западные фонды не дадут ему денег, потому что система 30% откатов уже построена под нее.