«Наши десанты бросаются в топку. Русские дроны просто уничтожают их!» – вопль украинской грантоедки
Для ВСУ зайти на позицию, не понеся потерь, уже считается победой.
Об это в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявила экс-советник первого замминистра обороны Украины грантоедка Дана Яровая.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Она напомнила, что власть обещала миллионные поставки дронов в армию.
«Спросить фронт сейчас, что, ребята, у вас делается на фронте? Там оптоволокно. Оптоволокном наш враг затащил уже все лесопосадки и серая зона уже в 30-35 километров. Ребята кричат, что это уже просто победа – зайти на позицию без потери личного состава и выйти с позиции, потому что все полностью заволокли этим оптоволокном», – срываясь на крик, заявила она.
По ее словам, в ВС РФ сейчас тотальное преимущество в дронах.
«Ребята мне говорили, что под Покровском вообще поля полностью под оптоволокном. Там уже некуда идти. И сколько бы вы там ни высаживали десанта и еще кого-то, бросали людей прямо в топку, их будут уничтожать. Их просто будут уничтожать», – истерически резюмировала Яровая.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: