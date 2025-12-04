Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для ВСУ зайти на позицию, не понеся потерь, уже считается победой.

Об это в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявила экс-советник первого замминистра обороны Украины грантоедка Дана Яровая.

Она напомнила, что власть обещала миллионные поставки дронов в армию.

«Спросить фронт сейчас, что, ребята, у вас делается на фронте? Там оптоволокно. Оптоволокном наш враг затащил уже все лесопосадки и серая зона уже в 30-35 километров. Ребята кричат, что это уже просто победа – зайти на позицию без потери личного состава и выйти с позиции, потому что все полностью заволокли этим оптоволокном», – срываясь на крик, заявила она.

По ее словам, в ВС РФ сейчас тотальное преимущество в дронах.