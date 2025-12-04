Арестович: О войне врут все напропалую, начиная с командира взвода ВСУ

На Украине создана тотальная система вранья.

Об этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, внесенный РФ в реестр экстремистов.

«Власть создаёт эту систему, она мультиплицируется аж до командира отдельной стрелковой ячейки, который докладывает своему командиру отделения или командиру взвода, что всё в порядке, держим [позицию], хотя уже не держит. И так она мультиплицируется до ушей верховного командующего», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, все думают, что отправленный недавно в отставку глава Зе-офиса Андрей Ермак в последний момент искажал информацию для своего шефа.

«Нет, она искажалась, начиная начиная со стрелкового взвода. Просто, Ермак ответствен за создание этой системы, за то, что он не пресек вовремя, не строил другую систему.

Самый поразительный факт, что за почти уже 4 года войны Россия предпринимала гигантские усилия, чтобы сменить стиль, манеру воевать, обеспечения и так далее. Они всё время что-то меняют, хуже, плохо, эксперименты, получилось, не получилось и так далее.

По дронам уже Украину обогнали – по качеству и количеству, что казалось невозможным. Наши не сделали за это время вообще ничего. Ни одного стратегического решения не было принято, потому что их всё устраивало. Им деньги завозили – грузовиками. Ради чего менять?», – объяснил Арестович.