Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Нейтральная» Молдова пытается хоть как-то обосновать возможный ввод войск НАТО на свою территорию. Становится понятно, зачем власти Молдовы устраивали весь этот цирк с российскими дронами, изрядно повеселивший население.

Когда БПЛА был обнаружен на крыше сторожки во Флорештах, шквал народного юмора по поводу непробиваемого молдавского шифера захлестнул страну, сообщал «ПолитНавигатор».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это изрядно разозлило заслуженного молдавского русофоба и нациста Оазу Нантоя. Он припомнил, что 35% молдаван поддерживают Россию в СВО.

«Какое отношение будет у этих наших сограждан к беспилотникам, конечно, они если не аплодируют, то пытаются перевести в область анекдотов и паясничания. Я пока не считаю, что путинские вояки запускают их, чтобы достичь определенной цели. А уж как мы интерпретируем это дело…», – многозначительно заявил Нантой украинскому ютуб-каналу.

Его партийный шеф, президентка Молдовы Майя Санду, тут же и интерпретировала.

«Мы начали инвестировать в аппараты… в радары и другое оборудование, которое может обнаружить эти проникновения и уже ведем переговоры об оборудовании, с помощью которого можем защищать наше воздушное пространство, потому что недостаточно только обнаружить – важно и быть в состоянии защищать граждан», – заявила Санду 2 декабря после заседания Совбеза.

Провалившись со сторожкой во Флорештах, молдавские власти закрывали на час Кишиневский аэропорт 29 ноября и останавливали пункт пропуска Джурджулешты–Рени 2 декабря. Конечно, “из-за дронов”. Правда, молдавское минобороны призналось, что не зафиксировало беспилотники. Информация поступила с Украины.

Этих странностей не заметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она тут же пообещала Молдове 20 млн евро на ПВО. И это копейки по сравнению с общим объемом помощи.

Снабжать Молдову оружием пообещали члены политического комитета в формате «32 союзника НАТО + Молдова». А США С 2022 года предоставили Молдове более 50 млн долларов на «безопасность». Из последнего – в Бельцах на американские средства строится склад для боеприпасов. Объект будет завершен в июле следующего года.

«Европейские лидеры прибегают к намеренным провокациям: «упавшие» беспилотники, «обнаруженное» оружие на границе и другие эпизоды, призванные вызвать панику и вынудить на новые финансовые выплаты», – возмутилась в своем тгк лидер партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ.

Молдова готова не только поглощать западные деньги и оружия, но и сама тратить деньги. Молдавский бюджет на оборону в следующем году увеличится на 6%. За последние два года он вырос на 10,2%. Закупают американское оружие. Например, самоходные миномёты Scorpion за 280 тыс долларов.

Все это, как полагают военные эксперты, не столько для обороны, сколько для ввода на территорию Молдовы войск НАТО.

Молдавский премьер Александр Мунтяну заявил в Брюсселе, что его страна готова участвовать в европейских инициативах по типу «военного Шенгена» — механизма, который облегчает перемещение войск и военной техники по территории ЕС.

Министр иностранных дел Михай Попшой был более откровенен. Он заявил, что молдавский народ нужно просвещать «о минусах нейтралитета и …избавлять от страхов перед НАТО». Напомним, две трети молдаван (67,3%) выступают против вступления страны в НАТО.