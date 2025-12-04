При конфликте с Китаем США бросят Европу одну против России, – генерал НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не смогут потянуть два конфликта одновременно, поэтому в случае кризиса в Тихом океане они перебросят войска из Европы в этот регион, оставив европейцев один-на-один с Россией.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил начальник Командования по трансформации Объединенных сил НАТО в Европе, бывший начштаба ВМС Франции Пьер Вандье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.