В ЕС хотят использовать бандеровскую Украину в качестве «опытной боевой единицы» против России

Анатолий Лапин.  
04.12.2025 11:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 345
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Ни у ЕС, ни у НАТО в целом нет члена с таким боевым опытом, как у Украины, поэтому нужно придумать, как ее вооруженные силы интегрировать в некий европейский оборонный союз.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни у ЕС, ни у НАТО в целом нет члена с таким боевым опытом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы серьезно отнесемся к тому, что американцы выводят свои ресурсы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы ослабить военную мощь Китая, и предлагают немцам обеспечить безопасность, то это снова символический сигнал. Мой вопрос, готовимся ли мы к европейской составляющей НАТО?

…Если мы серьезно говорим о том, что российские спецслужбы говорят о возможности агрессии, нам нужно понимать, что в таком случае мы столкнемся или некоторые страны столкнутся с опытной российской армией. У нас, у НАТО нет никого с таким опытом, только у Украины есть такой опыт.

Вопрос в том, готовы ли мы интегрировать украинские военные возможности, проверенные в боях, с нашими возможностями, чтобы стать сильнее. И если да, то готовы ли мы политически? Как мы это сделаем?

И здесь возникает вопрос, готовы ли мы создать Европейский оборонный союз? Это может быть институциональная возможность интегрировать в наши возможности Украину, Великобританию и Норвегию», – заявил Кубилюс.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить