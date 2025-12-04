Украинская армия в буквальном смысле пронизана коррупцией. Причем это касается не только высших чинов минобороны, но и военных нижнего звена.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом свидетельствует рассказ украинского военного медика Глеба Битюкова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я сталкивался с подразделениями, где ребята платят командиру за то, чтобы не ходить на позиции. Если зарплата военнослужащего на «боевых» примерно 100 тысяч гривен, как правило, немного больше со всевозможными надбавками, то где-то 50% они отдают командиру. Он рапортует, что бойцы на позициях, а на самом деле их там нет. В результате есть рота, в которой якобы 60 бойцов, а их максимум 20, а то и 10, и они не могут удерживать эти позиции», – поделился Битюков подробностями с антироссийским пропагандистским изданием «Украинская правда».

Он привел не менее шокирующий случай, когда подразделение ВСУ получило приказ выдвинуться на объект – школу – для усиления находившихся там смежников. Но проблема была в том, что эта точка давно находилась в российском тылу.

«Там действительно сидели бойцы из дружественного подразделения. Нам говорили о героических сбросах с дронов – рации, вода, еда. Потом чудом кто-то из них вышел, и мы его на стабике принимали раненым. Он рассказывал, что рации попадали к врагу, потому что они не долетали или перелетали, и враг слышал все наше общение. Вода, может быть, там одна бутылка куда-то и попала, еда так же. Никому не было дела до того, как оно там происходит. Для галочки нужно было держать те позиции, которые уже были не нашими», – вспоминает медик.

По его словам, прикинув, что и как, получившие приказ выдвигаться на эту позицию не стали его выполнять, после чего началось расследование, а подразделение расформировали.

Смелость Битюкова объясняется тем, что он уже не в армии – во время временной оккупации части Курской области он получил тяжелое ранение и был комиссован. А вот еще один собеседник «УП», возглавляющий подразделение планирования операций одной из бригад ВСУ, попросил о анонимности.