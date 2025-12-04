Посол России обещает «серьёзное возмездие» Западу за кражу активов

Вадим Москаленко.  
04.12.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1275
 
Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Финансы


Россия готова начать уголовное преследование западных деятелей, которые поддержат конфискацию замороженных российских активов.

Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова начать уголовное преследование западных деятелей, которые поддержат конфискацию замороженных российских активов. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одним из главных спорных моментов в этих переговорах о достижении мира были замороженные российские активы. Европейские лидеры неоднократно заявляли, что хотят использовать эти средства для восстановления Украины. Что вы думаете об этом?», – спросила ведущая.

«Я вижу, что мы готовим очень серьезный ответ на это. Это будет юридический и финансовый ответ. Многие европейцы, если это произойдет, потеряют свои деньги, вложенные в Россию. Во-вторых, мы будем преследовать тех, кто поддерживает эту идею», – ответил Келин.

«С другой стороны, Европа, конечно, потеряет доверие для всего мира, и это приведет к хаосу, потому что такого прецедента никогда не было. Даже во время Второй мировой войны или других войн после нее, никогда не было конфискации суверенных денег центральных банков», – отметил он.

«Это нарушение, воровство, за которое в любой стране предусмотрена уголовная ответственность. И если это произойдёт, будет очень серьезное возмездие, вот такое», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить