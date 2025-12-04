Посол России обещает «серьёзное возмездие» Западу за кражу активов
Россия готова начать уголовное преследование западных деятелей, которые поддержат конфискацию замороженных российских активов.
Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одним из главных спорных моментов в этих переговорах о достижении мира были замороженные российские активы. Европейские лидеры неоднократно заявляли, что хотят использовать эти средства для восстановления Украины. Что вы думаете об этом?», – спросила ведущая.
«Я вижу, что мы готовим очень серьезный ответ на это. Это будет юридический и финансовый ответ. Многие европейцы, если это произойдет, потеряют свои деньги, вложенные в Россию. Во-вторых, мы будем преследовать тех, кто поддерживает эту идею», – ответил Келин.
«С другой стороны, Европа, конечно, потеряет доверие для всего мира, и это приведет к хаосу, потому что такого прецедента никогда не было. Даже во время Второй мировой войны или других войн после нее, никогда не было конфискации суверенных денег центральных банков», – отметил он.
«Это нарушение, воровство, за которое в любой стране предусмотрена уголовная ответственность. И если это произойдёт, будет очень серьезное возмездие, вот такое», – добавил он.
