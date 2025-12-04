Украинский политолог: Орбан предлагает переход Харькова и Сум под контроль России

04.12.2025 14:37
Украина фактически проиграла войну, но пока говорить о разделе ее территории на части преждевременно.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.


«Есть один из меморандумов, который подготовлен в окружении Орбана еще в декабре прошлого года. Да, он предусматривает раздел Украины на три части. Причем предусматривается демилитаризованная зона вплоть до Житомира, переход целого ряда областей, в том числе Сумской и Харьковской, в состав РФ», – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что существуют разные варианты.

«То, что Украина проиграла войну, я говорю постоянно. То, что договор с Россией будет напоминать капитуляцию, я говорю постоянно. Но вопрос, будет ли разделена Украина в ближайшее время на несколько зон, очень спорный», – сказал Бондаренко.

