Украинский политолог: Орбан предлагает переход Харькова и Сум под контроль России
Украина фактически проиграла войну, но пока говорить о разделе ее территории на части преждевременно.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть один из меморандумов, который подготовлен в окружении Орбана еще в декабре прошлого года. Да, он предусматривает раздел Украины на три части. Причем предусматривается демилитаризованная зона вплоть до Житомира, переход целого ряда областей, в том числе Сумской и Харьковской, в состав РФ», – обратил внимание эксперт.
Он добавил, что существуют разные варианты.
«То, что Украина проиграла войну, я говорю постоянно. То, что договор с Россией будет напоминать капитуляцию, я говорю постоянно. Но вопрос, будет ли разделена Украина в ближайшее время на несколько зон, очень спорный», – сказал Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: