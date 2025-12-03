Рада показательно лишила русский язык последней формальной «европейской» защиты

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 22:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 323
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Верховная рада исключила русский язык из Европейской хартии языков, тем самым лишив его последнего юридически защищённого статуса.

Решение поддержали 267 депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако действие Хартии было сохранено для всех остальных языков национальных меньшинств, к которым она относилась до сих пор: белорусского, болгарского, гагаузского, крымскотатарского, немецкого, польского, румынского и других.

Документ приняли очень поспешно, по максимально упрощённой процедуре: без дебатов и обсуждений, документ приняли сразу в первом и втором чтении, и сразу направили на подпись Зеленскому.

Примечательно, что за лишение русского языка защиты проголосовали почти единогласно: за – 267, против – 1, воздержались – 0, не голосовали – 54, но при этом у «слуг» не получилось бы это без поддержки других партий.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что этот шаг направлен на затягивание войны.

«Как и все прочие подобные шаги, предпринимаемые в последнее время – всё это служит цели максимального затягивания войны. Европа это все конечно же одобрит и при необходимости закроет глаза на любые действия, направленные против России, русских и русскоязычных», – написал он в своём блоге.

«Защита прав русскоязычных жителей Украины – это, напомним, одна из главных целей СВО. Нынешнее украинское руководство, принимая подобные законодательные инициативы, откровенно торпедирует любую возможность мирного урегулирования», – добавил военкор Александр Коц.

Напомним, его коллега Поддубный сегодня обрушился с критикой на противников любых переговоров с Украиной до полной военной победы.

