Путин и Трамп поставили на одного человека в стране ЕС

Исход венгерских парламентских выборов в апреле 2026 года интересует крупнейшие страны мира.

Об этом противник Виктора Орбана, русофоб и венгерский эксперт по Центральной Европе Петер Креко заявил на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательным в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это первый случай, когда США и Россия заинтересованы в сохраниии власти у одного и того же кандидата. Они беспокоятся, кто будет руководить Венгрией, хотя это небольшая страна в Центральной Европе, входящая в ЕС и НАТО и обычно не оказывавшая такого влияния на международную арену. Но в этот раз все иначе, и она открыто заявляют об этом. И Дональд Трамп, и Владимир Путин публично заявили, что их интересам отвечает продолжение правления Виктора Орбана еще один срок», – выразил недовольство Креко.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже прислал в Венгрию своих политтехнологов, оказывает Орбану организационную и даже финансовую помощь, а также дипломатическую поддержку.

Директор исследовательского центра «21» Даниэль Рона считает, что Орбан активно использует в своей кампании тему украинского конфликта.