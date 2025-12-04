«Украинцы не хотят умирать и разбегаются» – в США предложили помочь ТЦК с «правильным» отловом

Вадим Москаленко.  
04.12.2025 17:46
  (Мск) , Киев
ВСУ стало сильно не хватать людей, поэтому США должны помочь Киеву отлавливать уклонистов и дезертиров.

Об этом в интервью американскому телеведущему Марио Навфалю заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины очень серьезные проблемы с личным составом, и здесь, я думаю, мы могли бы помочь украинскому правительству. Они должны вернуть доверие украинских семей, что их сына или дочь не отправят на фронт, пока они не будут должным образом обучены, экипированы и не попадут в хорошо подготовленные подразделения.

Это те области, где мы могли бы помочь Украине наладить работу её армии, которая набирает, обучает, экипирует и отправляет солдат», – призвал Ходжес.

«Я думаю, проблема с личным составом в том, что слишком много семей не уверены, что их сын или дочь смогут выжить. И поэтому они уезжают, избегают этого.

И дело не в том, чтобы мы обучали их солдат. Нужно помочь им наладить работу их армии, которая набирает, обучает и экипирует. И это позволит большему количеству украинцев вступить в армию. Это будет стимулировать.

Интересно, что среди всех бригад есть те, которые отлично справляются. У них много новобранцев, людей. Никто не пропадает зря, в отличие от других бригад. И я думаю, что именно здесь украинская армия могла бы перенять этот опыт», – подытожил американец.

