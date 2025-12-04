В Киеве царит уныние: Ситуация на фронте не располагает Кремль к жестам доброй воли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не собирается удовлетвориться второстепенными уступками со стороны Украины в рамках мирного процесса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Думаю, что определённую работу американская сторона с украинской делегацией провела. Но, очевидно, что уступок, о которых мы ещё толком понятия не имеем, Кремлю недостаточно. Кремль по-прежнему стоит на максималистских условиях», – подчеркнул укро-эксперт.

Он считает, что позже требования Москвы могут ужесточиться.