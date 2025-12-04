Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утро в Одессе. Мужчина, немолодой, интеллигентный, кладет к заколоченному в гроб памятнику Пушкину цветы… А через минуту уже подбирает с мостовой кепку, которую с него сбивает рагуль прямоходящий, представившийся гражданином Литвы. Букет белых хризантем отправляется в урну.

Когда-то, собственно, до войны, цветы лежали у Пушкина постоянно — без повода. Ведь если повод, их была гора. Однако с 22-го года визит к Пушкину приравнивается к измене какой-то родине… которая не стала таковой одесситам.

Но люди все равно приходят к поэту. Даже к заколоченному. С цветами и без. Просто постоять. Рядом со своими.

…так вот рагульская сущность ошивалась по городу, заметила человека с хризантемами у Пушкина, принялась снимать его на телефон и… помните, как в «Осеннем марафоне» — «коза кричала нечеловеческим голосом»? Так вот именно с таким сопровождением сущность и напала на человека. Нет такого изощренного матюка, которым рагуль не наградил бы его, как и поэта. Самое «приличное», это «выкинь, пи…р, выкинь нах.. свои квиты, москаль! Кацапня, коллаборант! Ты кто?».

«Я — одессит», — ответил мужчина.

«Сжечь вас нах всех, вата е…я! — Ответствовал урод и добавил. — А я — литовец, помогаю вашему войску, а вы, коллаборанты — нет».

Одессит вырвал у литовца букет и снова положил у постамента. А тот как принялся голосить «СБУ! Твоя фотография будет в СБУ!».

Он принуждал мужчину сказать «Слава Украине!», ударом в голову сбил с него головной убор. Снимал происходящее, правда, избирательно. Ведь, судя по воплям, одессит ему тоже врезал, хотя не молод и явно работник умственного труда, а не «укромовный литовец».

«Сразу после минуты молчания ватник в Одессе понес цветы к памятнику Пушкину, — высралась продолжающая портить воздух «телега» дохлого Ганула. — Результаты: цветы в мусорнике, а вата получила по голове. Спасибо литовскому волонтеру за неравнодушие! Памятник Пушкину нужно демонтировать немедленно! Это место паломничества для русских провокаторов».

Напомню, что секта застреленного нациста продолжает устраивать у памятника шабаши, требуя скорейшей расправы.

Что к этому добавить?.. Либо одессит сгниет в гестапо (за то, что человек!), либо литовский активист-нацист отправится к Ганулу. Если есть какая-то справедливость.