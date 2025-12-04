Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мы много раз слышали, что война на Украине очень выгодна западным корпорациям. Такие выводы можно сделать, элементарно полагаясь даже на факты владения глобальными инвесторами аграрными активами на территории Украины. Взять, к примеру, компанию Bayer, которая владеет аграрной компанией Monsanto. А Monsanto, согласно своему принципу, активно скупает знаменитые украинские чернозёмы.

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, глава центрисполкома движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Донецке.

Согласно украинскому земельному кадастру за 2023 год, Bayer через Monsanto приобрела около 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на территории Украины. Эта территория приблизительно равняется двум украинским областям, что на фоне споров о признании новых областей территориями России выглядит глупо.

Ведь если бы Россия могла по примеру транснациональных корпораций просто купить новые территории вместо войны, то она бы это сделала. А согласно официальным отчётам экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя цена за гектар украинской земли составляет 61-62 тысячи гривен на осень 2025 года. И чем западнее, тем выше стоимость.

В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях, а также в Киевской области – цена за гектар украинской земли обходится покупателям до 123,9 тыс. гривен.

Но это всё лирика. Компании Bayer и Monsanto, владеющие Украиной, не владеют сами собой в полной мере. Согласно отчётам Bayer за 2022 год, доступным на официальном сайте компании, крупные институциональные инвесторы, в том числе BlackRock и Vanguard, совокупно владеют около 18% акций компании. С ними в связке работает и корпорация State Street, а вся эта команда инвесторов — BlackRock, Vanguard и State Street — известна миру как «Большая тройка», которая подобными частями владеет половиной мира.

В активах “Тройки” — не только мировые правительства и политики, но и целые страны. Поэтому BlackRock, Vanguard и State Street не могли обойти стороной и Украину, которая за бесценок отдала саму себя целиком. Транснациональным корпорациям принадлежат не только украинские земли, но и недра, вся инфраструктура, промышленность, энергетика, порты и сами украинцы, которых западные элиты отправляют на убой для войны с Россией.