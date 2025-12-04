Венгрия издевается над Украиной и не воспринимает её как субъект – немецкая глобалистка
Венгрия унижает Украиноу, когда обусловливает ее гипотетическое вступление требованием решить проблемы закарпатских венгров.
Об этом руководитель программы Transatlantic Trusts Жужанна Вег заявила на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательной организацией в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Венгрия уже доказала, что относится к Украине не как к субъекту, а как к объекту международных отношений. Очень интересно, как Венгрия использует вопрос меньшинств в случае с Украиной. Если бы венгерское правительство действительно хотело решить эту проблему и обеспечить защиту венгерского меньшинства, то первым шагом было бы обсуждение таких прав в рамках ЕС.
Вместо этого венгерское правительство выдвигает условия и постоянно меняет правила игры. Это другая форма уязвимости», – выразила недовольство Вег.
Напомним, что Еврокомиссия в ноябре отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены против вступления с союз Украины.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: