Россия не согласится заключать с украинским узурпатором серьёзные соглашения, потому что его подпись ничтожна.

Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В правительстве Зеленского недавно произошли серьезные изменения. Как вы считаете, можно ли доверять правительству Зеленского?», – спросила ведущая.

Но по Конституции только парламент Украины может продолжать свою работу в обычном или военном режиме, а не президент . Так что президент незаконен», – объяснил Келин.

«Правительство Зеленского незаконное из-за нарушения конституционных норм. Выборы должны были состояться год назад, но они говорят, что не могут провести выборы из-за военного положения.

«У них есть соглашение. Можно собраться вместе, но мы не можем быть уверены, что он будет подписан Зеленским. Ведь выборы президента состоятся через 100 дней после этого.

Если придет другой президент и скажет: я не обязан иметь дело с этим листком бумаги. Так что это большой юридический вопрос, как поступить сейчас.

Мы можем провести переговоры с администрацией Зеленского. Мы можем прийти к определенному соглашению по важному вопросу, но что касается договора как такового – это долгосрочное соглашение. Это будет очень серьезно.

Нам нужен общий всеобъемлющий набор документов, имеющих обязательную юридическую силу, который включает европейскую безопасность, гарантии для каждой нации, включая Россию и европейские страны.

И нам нужно, чтобы кто-то от имени Украины подписал это соглашение. Но я не верю, что это будет Зеленский. Он должен участвовать в выборах, но я не уверен, что он победит», – подытожил посол.