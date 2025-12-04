Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа настаивает на большой численности ВСУ в случае заморозки СВО, чтобы во время конфликта на Балтике всегда иметь возможность вновь активизировать второй фронт на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что в НАТО считают: членство для Украины не обязательно, можно ограничиться ни к чему не обязывающими соглашениями.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что ЕС настаивает на сохранении в случае заморозки конфликта 800-тысячной армии Украины, несмотря на то, что это будет обходиться от двух до 2,5 миллиардов долларов ежемесячно, а таких денег у Киева нет.