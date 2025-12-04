Запад должен снабдить Украину сотнями дальнобойных ракет для уничтожения российской нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом в интервью американскому телеведущему Марио Навфалю заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если предположить, что мы приняли такое решение, то нужно увеличить возможности Украины по нанесению высокоточных ударов большой дальности, предоставляя больше таких вещей, как Томагавк или Таурус, чтобы они могли продолжать атаковать российскую нефтяную и газовую инфраструктуру, которая является связующим звеном между ними и Китаем и Индией.

Во-вторых, нужно помогать им с экономической точки зрения, останавливая суда теневого флота. которые идут через Черное и Балтийское море», – ответил Ходжес.