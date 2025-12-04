Украинцы захватывают лидирующие позиции в криминальном мире Польше

Игорь Шкапа.  
04.12.2025 10:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 83
 
Дзен, Криминал, Польша, Украина, Эмиграция


Решение киевского режима открыть границу для юношей в возрасте 18-22 лет ухудшает криминальную ситуацию в Польше.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

Отмечается, с 26 августа по 10 ноября 49700 граждан Украины подали заявления на получение статуса защиты в Польше, тогда как за первые два месяца этого года это сделали всего 16 тысяч человек.

Что означает новая волна беженцев в Польше — молодых мужчин? Этот вопрос издание задало бывшему сотруднику Центрального бюро расследований, ныне замдиректора Центра исследований трансграничной безопасности Томашу Сафьянскому.

«Я не думаю, что это станет переломным моментом в миграционной ситуации в Польше. Это может произойти после окончания войны на Украине и прибытия бывших солдат, часто травмированных и нуждающихся в помощи. С другой стороны, эта молодая возрастная группа наиболее склонна к рискованному преступному поведению, но это касается всех национальностей, а не только украинцев. Важно не количество прибывших, а то, кто они. Мы узнаем через полгода, может быть, через год», — сказал Сафьянский.

При этом газета приводит данные Главного управления Национальной полиции, которые «свидетельствуют о том, что лидерами в банковской киберпреступности в Польше являются граждане Украины».

«Недавно был отмечен громкий случай, когда группа из семи молодых украинцев, выдавая себя за сотрудников банка, вымогала 100 000 злотых у одного из варшавских домовладений. В состав преступной группы входили 20-летний Дмитрий К., 18-летний Артур М., 19-летний Вадим Х. и 22-летний Богдан Б», – говорится в статье.

Впрочем, в окружной прокуратуре варшавского района «Прага» сообщили, что все эти подозреваемые уже несколько лет живут в Польше.

«За первую половину года преступления совершили 8994 иностранца, из них почти 60 процентов — граждане Украины», – указывает Rzeczpospolita.

Метки: ,

